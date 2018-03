Não decepcionarei os agricultores, diz Alckmin O candidato da coligação PSDB-PFL, Geraldo Alckmin, encerrou sua visita à cidade baiana de Barreiras, na noite de sexta-feira, participando de um ato político promovido pelo PSDB, que reuniu 20 prefeitos do Oeste da Bahia, lideranças políticas e produtores rurais. Os produtores lhe entregaram uma carta pedindo que, se eleito, adote medidas para superar a grave do setor agropecuário. "Eu não vou decepcioná-los", disse o candidato, em discurso. Ele reafirmou o compromisso de recuperar o setor agrícola, combater o desperdício de dinheiro público e mostrar eficiência no gasto público. A reunião foi realizada em um pavilhão da cidade após um encontro semelhante organizado pelo PSDB. Os dois partidos estão eleitoralmente divididos no Estado, principalmente em relação à campanha para o Senado. Alckmin pediu votos para o candidato do PSDB ao Senado, Antonio Imbassahy, que disputa com o pefelista Rodolfo Tourinho. Em razão da divisão entre pefelistas e tucanos, Alckmin teve que se equilibrar entre dois palanques - um de cada partido. A festa preparada pelos tucanos, que começou após a conclusão do encontro com os pefelistas, ficou esvaziada pelo fato de Alckmin ter chegado à cidade com mais de duas horas de atraso.