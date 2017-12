''Não dobre à direita!'' Precisa ainda apurar por que o GPS do carro dos três noruegueses em férias no Rio deixou que eles entrassem numa favela pouco recomendável a forasteiros, mas quem sabe o susto dos turistas - um deles foi baleado de raspão no ombro - não estimula a indústria desses guias de navegação por satélite a criar um GPS que reconheça áreas de risco da cidade. Com direito a conselhos básicos de emergência do tipo "se abaixa", "engata a marcha à ré e acelera", "abandonar veículo", "salve-se quem puder". Só os GPS não sabem - e nem precisa ser carioca para perceber - que ali, onde os noruegueses entraram, não se recomenda a entrada de ninguém. "Se dobrar à direita a 50 metros, leva tiro na certa", a voz-guia poderia ter evitado os momentos de terror vividos pelos gringos perdidos na comunidade. Ainda que a alternativa aqui sugerida seja politicamente incorreta demais, alguma coisa precisa ser adaptada ao sistema GPS tradicional para que esta admirável invenção eletrônica não seja desmoralizada em episódios patéticos como este dos noruegueses. DESABAFO "O que estraga a torcida do Palmeiras são os espíritos de porco" Vanderlei Luxemburgo CONTAGEM REGRESSIVA Faltam 30 dias para o "Natal extraordinário" que o presidente Lula prometeu em 2008. Mande já sua cartinha para o Palácio do Planalto, depois é só aguardar. Não tem erro! O doce esporte do poder Ainda entusiasmado com sua performance no jet ski, Gilberto Kassab precisou ser dissuadido por José Serra no fim de semana passado. Até o meio-dia de domingo, o prefeito se dizia decidido a descer a megarrampa de skate no sambódromo de São Paulo. No final, não rolou! Conhecimento de causa Ana Maria Braga chamou o ex-marido de Susana Vieira em seu programa de "cafajeste". A apresentadora, como se sabe, é pós-graduada no assunto. Obamamania O rapper americano Kanye West disse na noite de premiação do American Music Awards que quer ser o primeiro Elvis Presley negro dos EUA. Despedida sem fim Sandy & Junior fizeram escola. Edson & Hudson anunciaram que vão se separar no final de 2009. Pode? Detalhes tão pequenos O descobridor de manecas John Casablancas conta em seu livro de memórias que Gisele Bündchen é fria, calculista e sem coração. Coisas que no mundo da moda, convenhamos, não chegam a ser problemas tão graves quanto a celulite, a barriguinha e o joanete. Questão de tempo Lula disse no seu programa de rádio Café com o Presidente que o mundo ainda vai se curvar ao biocombustível. É aí que a gente entra com a cana! Dúvida Cruel Será que vai haver verão em 2009?