Não há hipótese de a verdade não vir à tona, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta segunda-feira, 23, que em 90 dias o Conac irá apresentar uma proposta e um local da construção de um novo aeroporto em São Paulo. Para o presidente, não "há hipótese alguma da verdade não vir à tona" sobre as causas do acidente com o vôo 3054 da TAM, na última terça-feira. Local de novo aeroporto em SP será definido até setembro, diz Lula Lula promete investigação sobre tragédia Leia a íntegra do Café com o Presidente FAB conclui que pane em Manaus foi barbeiragem Lula pode trocar Pires e presidente da Infraero nesta semana Participe e dê a sua opinião sobre a crise aérea Todas as notícias sobre o maior acidente aéreo do País Lula disse que é prematuro julgar culpados agora e é preciso esperar a análise da caixa-preta do avião, que já está nos Estados Unidos. "Eu acho que todo julgamento prematuro é, eu diria, quase que irresponsável. Em um momento como esse, que tem uma tragédia, a melhor coisa que nós temos de ter é a prudência para investigar corretamente ao invés de ficarmos fazendo ilações, culpando alguém ou absolvendo alguém". O presidente pediu a compreensão dos brasileiros para que "não haja julgamento precipitado de quem quer que seja". Lula afirmou também que é preciso diminuir os vôos no Aeroporto de Congonhas e acabar com as conexões no aeroporto. "Vamos tentar fazer um outro aeroporto para diminuir as possibilidades de uma nova tragédia".