Não há mais dúvidas que destroços são de avião da Air France, diz Jobim O ministro da Defesa, Nelson Jobim afirmou, em entrevista coletiva no Windsor, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que o avião Hércules da Força Aérea Brasileira, identificou diversos materiais que compõem uma aeronave (fios e metais) em uma faixa de cinco quilômetros de extensão. Assim, segundo ele, não há mais dúvidas que se trata do Airbus que desapareceu nas proximidades da costa brasileira. Jobim disse que já solicitou ao Ministério das Relações Exteriores que comunique ao governo francês que o governo brasileiro vai começar as buscas dos corpos. Os corpos devem ser encaminhados para Recife.