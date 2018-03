Não há queixas no Procon, apesar do aperto nos aviões Mesmo com todo o aperto imposto pelas companhias nos últimos anos, não há registros de queixas a esse respeito na Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP) e no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). No Brasil, a TAM e a Gol dizem seguir à risca as especificações internacionais da Agência Européia de Segurança de Aviação (Easa) e da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA). Mas o fato é que, na busca por tarifas mais atraentes, acabaram economizando no conforto. Nos anos 80, quando a Varig dominava o mercado, a distância entre os assentos era de, pelo menos, 83,8 cm. Com a proliferação das companhias de baixo custo (low cost), no início desta década, o espaço interno dos aviões ficou cada vez mais reduzido. Mesmo não se considerando uma low cost típica, em 2006, a TAM reformulou a configuração de toda sua frota de Airbus. Os modelos A319 e A320 ganharam uma fileira de seis assentos, passando a comportar 144 e 174 passageiros, respectivamente. A largura das poltronas permaneceu a mesma, mas a distância foi reduzida em 3,7 centímetros - de 81,2 cm para 77,5 cm. O arranjo interno dos Boeing 737-800 da Gol é semelhante. O espaço entre os assentos varia de 77,5 a 80,2 cm, conforme a localização da poltrona (a distância aumenta perto das saídas de emergência).