Não houve aposta com 20 acertos na Lotomania A Caixa Econômica Federal divulgou o rateio do concurso de número 668 da Lotomania, sorteio realizado nesta quinta-feira em Cacoal (RO), pelo Caminhão da Sorte, cujos números sorteados são: 09 - 10 - 12 - 23 - 37 - 40 - 42 - 46 - 47 - 49 - 51 - 53 - 57 - 62 - 63 - 71 - 76 - 80 - 81 - 83. Não houve aposta com 20 acertos - nem com Zero acerto -, neste sorteio, e o prêmio para o próximo concurso ficou acumulado em R$ 542.824,60. Tiveram 19 acertos nove apostadores que vão receber o prêmio de R$ 22.980,90; tiveram 18 acertos 88 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 2.350,32; tiveram 17 acertos 945 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 109,03; e tiveram 16 acertos 5.956 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 17,30. A estimativa de prêmio para 20 acertos, no próximo concurso, sábado, é de R$ 1.000.000,00.