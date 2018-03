'Não pedi para entrar', diz o ex-presidente da Infraero

O brigadeiro José Carlos Pereira deixou nesta segunda-feira a presidência da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Em seu lugar ficou o atual presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB), Sérgio Gaudenzi. Veja também: Sérgio Gaudenzi é empossado presidente da Infraero Pereira é militar da reserva e ocupou o cargo na Infraero por 1 ano e 3 meses. Nomeado presidente interino da estatal pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele nunca foi efetivado no cargo. Neste período, o brigadeiro foi autor de célebres (e às vezes inapropriadas) frases. Leia, abaixo, alguns dos ditos proferidos por ele: Demissão "Não pedi para entrar. Por isso, não tenho de pedir para sair." (sobre o fato de não entregar carta de demissão à Infraero) - 04/08/2007 "Me considero presidente porque ainda não fui demitido. Preciso sair do mesmo jeito que fui colocado. Tudo o que entra sai, tudo o que sobe desce" (sobre sua possível demissão) - 30/07/2007 "Vou dizer: chefe, o senhor quer que eu fique ou que eu saia?" (sobre a conversa que teria com o novo ministro da Defesa, Nelson Jobim) - 26/07/2007 "A vida é a vida. Não há problemas. Saio sem trauma algum e continuo fiel ao presidente Lula." (de novo sobre a demissão) - 26/07/2007 Aeroportos "Assumo inteira responsabilidade e não nego nenhuma possibilidade de ter cometido equívocos." (sobre o fato de as decisões sobre obras em Congonhas nos últimos cinco anos terem sido tomadas antes de março de 2006) - 31/07/2007 "Não sou especialista, mas essas mudanças são normais. Pode ser devido à temperatura. A própria natureza trabalha em cima desse pavimento." (sobre a redução dos coeficientes de atrito na pista principal do aeroporto) - 27/07/2007 "Viracopos é um aeroporto essencialmente cargueiro. Tem 11 vagas para estacionar aviões. Mas é absolutamente necessário preparar Viracopos para uma procura maior." (em depoimento na CPI do Apagão Aéreo na Câmara) - 31/07/2007 "Só se alguém me disser onde vamos colocar 20 milhões de passageiros" (sobre o pedido de fechamento do Aeroporto de Congonhas) - 19/07/2007 "Eles querem o filé e deixam para nós o aeroporto de Imperatriz, no Maranhão" (sobre a possibilidade, levantada na CPI da crise aérea de privatizar os principais aeroportos do País) - 21/07/2007 Problemas "O importante não é o pepino, é saber lidar com o pepino. Saber cortar, cozinhar e ter inteligência e calma para trabalhar o pepino." (semana após o acidente) "Isso (espírito público) é uma coisa em falta hoje em dia. As pessoas estão muito preocupadas com suas carreiras, que cargos vão ocupar. Não ligo para isso." - 30/07/2007 Crise aérea "A idéia é colocar ordem no tráfego aéreo, estabelecer um padrão confiável, que seja possível cumprir. Para isso, será necessário diminuir o número de vôos. Ainda não se sabe o quanto será reduzido. Isto está sendo discutido com as empresas aéreas" - 22/06/2007 "Falta gente, mesmo. Ninguém fala que falta radar, ou antena. O que falta é gente." (sobre os atrasos em aeroportos) - 12/11/2006