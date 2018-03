''''Não sei por que criaram essa Anac'''', diz ministro Em reunião com o Conselho Político do governo, no Palácio do Planalto, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, pôs ontem em dúvida a necessidade de existência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Diante de deputados de 11 partidos, Jobim fez um duro diagnóstico sobre o trabalho da agência. "Não sei por que criaram essa Anac." O governo quer mudar o projeto de lei que reestrutura as agências para permitir que os atuais diretores possam ser demitidos. Jobim apontou que nada mudou na aviação civil após a criação da agência, em 2006. Jobim avaliou que, quando há problema, diretores jogam a crise para o governo. Um acordo de líderes deverá permitir a votação do projeto que muda o estatuto das agências na quarta-feira. Há a idéia de avaliar, a cada dois anos, os diretores."Há um sentimento na Câmara e no Senado de que temos de fazer mudanças, sem emoção", disse José Múcio (PTB-PE). Após ouvir procuradores do Ministério Público Federal sobre aeroportos de seis Estados, o relator da CPI do Apagão Aéreo no Senado, Demóstenes Torres (DEM-GO), disse estar certo de "crime organizado" na Infraero. "Um grupo de sete ou oito empreiteiras arrebataram todas as obras (de modernização dos aeroportos)",disse A diretora da Anac, Denise Abreu, deve entrar hoje com ação na Justiça contra o brigadeiro José Carlos Pereira, ex-presidente da Infraero, que a acusou de tentar beneficiar um amigo no setor de cargas aéreas.