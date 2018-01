Não vejo e não leio pesquisas, diz Lula O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, evitou comentar o resultado da pesquisa CNT/Sensus que mostra um crescimento de sua candidatura e queda do seu principal adversário, o tucano Geraldo Alckmin. "Não vejo pesquisa, não leio pesquisa", disse o presidente ao ser questionado por jornalistas, na cerimônia de apresentação dos oficiais gerais promovidos em 31 de julho. O candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), caiu 7,5 pontos porcentuais na nova pesquisa CNT/Sensus, divulgada nesta terça-feira, 08, pela Confederação Nacional do Transporte. Ele tinha 27,2% das intenções de votos na sondagem feita em julho e caiu para 19,7%. Lula cresceu de 44,1% em julho para 47,9%; a candidata do PSOL, senadora Heloísa Helena, cresceu de 5,4% em julho para 9,3% agora. A pesquisa CNT/Sensus entrevistou duas mil pessoas, em cinco regiões, 24 Estados e 195 municípios, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 31 de julho, sob o número 21310/2006. O levantamento dos dados foi feito entre os dias 1º e 4 de agosto. A margem de erro é de 3% pontos porcentuais.