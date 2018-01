Naomi Campbell sai no Ilê Aiyê e visita camarote Um dos momentos mais emocionantes da noite de sábado no carnaval de Salvador foi a primeira passagem de Daniela Mercury, a bordo do seu trio elétrico Triatro, por seu camarote, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Acompanhada do cantor e compositor carioca Seu Jorge, ela cantou Preta (Sorriso Negro), além de Carolina, sucesso de Seu Jorge, e Você Não Entende Nada (Cotidiano), de seu disco A Cor da Cidade. A apresentação foi acompanhada pela top model inglesa Naomi Campbell, que chegou pouco antes ao camarote da cantora. "É um prazer ter você em minha casa", disse Daniela à modelo, que retribuiu mandando um beijo. Naomi havia participado, antes, do desfile do Ilê Aiyê, e usava a fantasia do bloco. Pouco antes, Gilberto Gil, à frente do bloco Expresso 2222, animava a Avenida Oceânica, com a vocalista do Babado Novo, Cláudia Leitte. Ao passar na frente de seu camarote, Gil e Cláudia deixaram o bloco, que ficou sob o comando de Sandra de Sá e Toni Garrido.