Natal registra mais um desmoronamento

NATAL - A cidade de Natal viveu na noite desta quarta-feira, 18, mais uma noite de desmoronamento de terra no bairro de Mãe Luíza, na zona leste. Dois carros ficaram soterrados e não houve vítimas. Um deles era alugado e estava sendo usado por quatro turistas chilenos, que foram socorridos pela Polícia Militar.

Os veículos estavam passando pela Avenida Governador Sílvio Pedroza, que liga a zona leste à zona sul, em uma área de atração turística conhecida como Via Costeira.

Nesta quarta, o prefeito Carlos Eduardo havia anunciado, via rede social, que o tráfego seria liberado na avenida nesta quinta - o que, com esse novo desmoronamento, não deverá ocorrer.

O primeiro soterramento, registrado no final de semana, ocorreu na mesma avenida. Cerca de 50 homens estavam trabalhando no local para retirar a grande quantidade de areia do local.