Natal tem 117 mortes em acidentes em rodovias federais do País

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal registrou durante a zero hora do dia 24 até as 23h59 deste domingo, 117 mortes em acidentes ocorridos em rodovias federais de todo o País.

Veja também:

Aumentam os acidentes e feridos em estradas de SP durante o Natal

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram notificados também 1.884 acidentes, que deixaram 1.361 feridos. A maior parte das ocorrências aconteceram na véspera do feriado, quando foram registrados 793 acidentes, com 575 feridos e 47 mortes.

Além dos acidentes, a polícia rodoviária também efetuou a prisão de 173 motoristas que dirigiam embriagados e aplicou mais de 33 mil multas nas estradas.

O policiamento foi intensificado nas saídas das principais regiões metropolitanas do país, a partir das 14h desta sexta-feira, 24, por conta do movimento de veículos nas estradas. O feriado de Natal está inserido na Operação Fim de Ano, que prossegue até a meia-noite do próximo dia 2.