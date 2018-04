Nau de Ícaros encerra temporada na cidade Hoje é a última chance para assistir à peça Cidade dos Sonhos, da Cia. Cênica Nau de Ícaros, que apresenta uma trama recheada com números circenses e de dança. No palco, quatro ciganos e um rei saem da próspera cidade em que moram para desbravar outros mares. No Teatro Copa Airlines, do Shopping Eldorado; tel.: 4003-2330; 14h, R$30.