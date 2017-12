Naufrágio em Manaus explicita aliciamento sexual de meninas Além dos 11 mortos, o naufrágio do barco regional Princesa Laura, ocorrido no fim da tarde de domingo, deixou a certeza de que a prática de aliciamento de meninas para programas sexuais com turistas estrangeiros em municípios do interior do Estado continua. Pelo menos duas das vítimas, adolescentes de 16 e 17 anos, estavam no barco sem o conhecimento dos pais e foram vistas em Barcelos acompanhadas por turistas no sábado. A baixa faixa etária das vítimas também impressionou aos técnicos da Capitania dos Portos. Entre os 11 mortos, oito eram do sexo feminino, sendo que apenas duas eram crianças: Nicole Macedo, de seis anos, e Nixon Macedo, de 3 anos, filhos de Alvacir Macedo, de 52 anos, que também morreu no acidente. Do restante das vítimas, cinco eram meninas entre 16 e 20 anos e, segundo testemunhas, todas muito bonitas. Alguns parentes das vítimas, que estavam no Instituto Médico Legal na manhã desta segunda-feira para identificar os corpos, mostraram-se surpresos ao saber que algumas das meninas estavam no barco. É o caso, por exemplo, de Taiane Benício, de 17 anos, reconhecida pelo pai que pensava que a filha estava passando o fim de semana na casa de uma amiga, em Manaus. Taiane e Hingridy Viana fazem parte do grupo de adolescente que foi visto no sábado em Barcelos na companhia de turistas estrangeiros. Segundo depoimentos de alguns sobreviventes, elas teriam chegado àquele município a bordo de uma lancha rápida, de propriedade particular, no sábado pela manhã, com o grupo de turistas. Depois de passarem o dia juntos, elas foram deixadas no barco, enquanto a lancha seguia para outro destino. A prática de aliciamento de meninas para programas com turistas é muito comum em Manaus. Tanto que, durante a madrugada, um outro grupo de meninas que também veio de Barcelos, a bordo de outra lancha, esteve no IML para saber notícias das companheiras. Elas não quiserem se identificar, mas algumas deram a entender que estavam no município em companhia de homens estrangeiros.