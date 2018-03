Navio com brasileiros é retirado de atoleiro na Argentina O navio Sky Wonder, com 1602 turistas brasileiros, foi desencalhado por volta das 17 horas desta quinta-feira, 18, pela Capitania dos Portos de Buenos Aires. A informação foi dada com exclusividade à Agência Estado pelo chefe da capitania, Miguel Bartorelli. Segundo ele, o barco está se dirigindo, neste momento, à Rada La Plata, em Buenos Aires, uma espécie de porto para cruzeiros e navios de grande porte, onde deverá passar por uma inspeção. A partir dessa vistoria, que irá verificar se o navio sofreu alguma avaria, será decidido se ele seguirá seu trajeto original, com destino a Punta Del Leste. Segundo Bartorelli, os passageiros estão bem. O navio Sky Wonder encalhou por causa de fortes ventos na área. Apesar do incidente, os passageiros tiveram as atividades normais de um cruzeiro, com apresentação de shows, almoço e outras atividades, informou um representante da CVC. A expectativa era de que ele fosse retirado do atoleiro até o final da tarde desta quinta, o que realmente ocorreu.