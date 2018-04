Navio com os corpos das vítimas do voo 447 aporta na França

BAYONNE, França - Os restos mortais de 104 vítimas do acidente com o voo 447 chegaram nesta quinta-feira, 16, à França para que seja realizada a identificação. Os corpos e pedaços da fuselagem do avião da Air France seguiram de navio até o porto de Bayonne, sob forte proteção policial e militar, segundo agências internacionais.

Os restos foram descobertos por robôs no oceano, em abril, a uma profundidade de 3.900 metros. Todas as 228 pessoas a bordo morreram, quando o avião que partiu do Rio de Janeiro e seguiria até Paris caiu no Atlântico, no dia 31 de maio de 2009.

Três contêineres com destroços da aeronave estão sendo levados para a cidade francesa de Toulouse para análise. Os corpos seguirão para Paris, para a identificação por meio de testes de DNA. A causa exata do acidente ainda não está clara, e as investigações prosseguem.