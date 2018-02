Navio encalha na saída do Porto de Paranaguá A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) informou, na noite desta quarta-feira, 28, o encalhe do navio Swift Arrow, quando saía do Porto de Paranaguá, por volta das 17h30. De acordo com a Appa, o acidente aconteceu em razão de uma "manobra errada" do prático responsável pela operação. O navio ficou encalhado em uma pedra com profundidade de cerca de 7 metros. Com 185 metros de comprimento, o Swift Arrow tem a Venezuela como destino. Ele carregou 11 mil toneladas em Paranaguá. A Capitania dos Portos do Paraná vai instaurar inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. Na nota divulgada à imprensa, a Appa diz que o prático preferiu não fazer qualquer pronunciamento ao comunicar o acidente pelo rádio, limitando-se a dizer que aguarda o inquérito. Segundo o superintendente do porto, Eduardo Requião, as atividades no cais não sofreram qualquer alteração. Ele acrescentou, ainda, que a segurança da navegação não foi comprometida. Todo o sistema de prevenção a acidentes ambientais e contenção a possível derramamento de óleo no mar foi colocado em prontidão. A expectativa é que às 2 horas da madrugada de quinta-feira o navio possa desencalhar com a subida da maré, permanecendo à espera de uma vistoria.