Navio mercante de Antígua recolhe peça do Airbus

O navio mercante fazia o trajeto Uruguai - Reino Unido e localizou a parte da estrutura da aeronave em um ponto distante 415 quilômetros a noroeste do arquipélago de São Pedro e São Paulo. A peça será entregue às autoridades francesas, que conduzem as investigações do acidente.

O mau tempo neste sábado obrigou a Aeronáutica a recolher as aeronaves que trabalhavam nas buscas às vítimas do Voo 447. A Fragata Constituição chegará na manhã deste domingo, 14, ao Porto do Recife (PE), onde irá descarregar destroços e objetos pessoais recolhidos na área de busca.