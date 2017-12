Navio pega fogo na Baía de Guanabara Um navio de bandeira espanhola pegou fogo nesta quinta-feira na Baía de Guanabara. A embarcação estava atracada no estaleiro Renave, na Ilha de Mocanguê, em Niterói (Grande Rio). De acordo com o gerente administrativo do estaleiro, Acir Bianchinni, o fogo começou na lavanderia por volta das 9h15. Rebocadores da empresa Astro Marítima ajudaram com jatos d´água os homens da brigada de incêndio do estaleiro e do Corpo de Bombeiros a combater as chamas. O navio espanhol Castillo de Olivenza estava atracado no estaleiro para reparos, mas estava sem combustível. Apesar de ter sido controlado rapidamente, o incêndio deixou parte da embarcação destruída. Não houve vítimas. "Não sabemos o que aconteceu. Ainda estamos apurando qual foi a causa do incêndio. Felizmente não havia ninguém na lavanderia nessa hora. O navio tem muitos tripulantes, mas ninguém se feriu", disse Bianchinni.