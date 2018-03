Nayara homenageia a amiga em perfil do Orkut Dois dias após sair do hospital, Nayara, de 15 anos, fez ontem uma homenagem para a amiga Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, em seu perfil no Orkut. Em sua foto, a menina colocou uma imagem dizendo "Eloá, te amo" e desenhou um coração. No perfil, Nayara fez um tributo a Eloá, dizendo que será "a Barbie dela, pra sempre", se referindo ao apelido dados pelos amigos. A menina também colocou fotos da colega e, nas legendas, escreveu mensagens: "no meu coração aonde quer que eu vá, SEMPRE levarei o teu sorriso em meu olhar" e "por onde quer que eu vá vou te levar PRA SEMPRE, a culpa NÃO foi sua, a vida continua e eu tenho que seguir". No Orkut já há mais de 500 comunidades dedicadas à tragédia no ABC paulista. Além delas, muitas outras se colocam "em luto" e fazem referência ao caso. Eloá comoveu tanto que acabou se tornando uma celebridade instantânea na rede mundial de computadores. A maioria das comunidades presta solidariedade aos parentes e amigos dela, com nomes como "Luto por Eloá", "Eloá Cristina em nossos corações" e "Mais uma estrela para brilhar no céu". Nayara segue na casa de um amigo da família em Peruíbe. A mãe, Andreia Araújo, disse ontem em entrevista à Rede Globo que não pensa em pedir indenização ao Estado. Andreia enviou ao advogado Angelo Carbone revogação da procuração assinada antes.