Neblina faz aeroportos de SP e RJ operarem por instrumentos

Os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro operavam por instrumentos na manhã desta quinta-feira, 9, por conta do forte nevoeiro que cobria as duas cidades. Tanto o Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, quanto o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, estavam abertos para pousos e decolagens. No Rio, os aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont tinham a mesma situação. Em Cumbica, as operações por instrumentos começaram às 4h25, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O aeroporto não chegou a fechar, mas até às 7 horas, dos 59 vôos previstos, oito tiveram atrasos superiores a uma hora e dois foram cancelados. No Aeroporto de Congonhas, a pista principal e a pista auxiliar operavam por instrumentos para pousos e decolagens. Das 6 às 8 horas, estavam programados 37 vôos, sendo que quatro foram cancelados e um registrou atraso superior a uma hora, segundo a Infraero. O Aeroporto Internacional Tom Jobim tinha cinco vôos cancelados e nenhum atrasado até às 8 horas. Já no Santos Dumont, um vôo apresentou atraso de mais de uma hora e cinco vôos foram cancelados. Texto alterado às 8h26 para acréscimo de informações.