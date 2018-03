Neblina faz Imigrantes adotar Operação Comboio A Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, implantou a Operação Comboio no pedágio do quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes, na tarde desta quarta-feira, 31, por conta da baixa visibilidade no topo de serra, provocada pela neblina. Até as 15 horas, três grupos com cerca de 500 veículos já haviam sido escoltados por carros da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto com melhor visibilidade. Os comboios saiam, em média, a cada meia hora. O sistema continuava operando no esquema 5x5, pelo qual os motoristas utilizavam as pistas sul das duas rodovias para chegar ao litoral e as pistas norte das duas estradas para subir a serra rumo à capital paulista. Nas outras rodovias que servem o município de São Paulo o tráfego era normal às 15h30.