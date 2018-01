Neblina fecha aeroporto por mais de uma hora em Porto Alegre

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ficou fechado no início da manhã desta quinta-feira, 12, por conta de uma forte neblina. Os pousos permaneceram suspensos entre 6h18 e 7h58 e as descolagens, das 7h25 às 8h15. No fim desta manhã, o terminal funcionava normalmente. Até as 11 horas, das 27 partidas programadas, 8 sofreram atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 29,6% do total, e 2 foram canceladas (7,4%). Quanto às chegadas, de 19, 2 acabaram suspensas e 10 atrasaram. Em todo o País, em 724 vôos, houve 75 atrasos (10,4%) e 33 cancelamentos (4,6%) .