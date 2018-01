Neblina fecha aeroporto Santos Dumont O forte nevoeiro que atinge a cidade do Rio de Janeiro, que esta com tempo encoberto e com chuva, prejudica as operações do aeroporto Santos Dumont, que está fechado para pousos e decolagens desde às 7h. Segundo informação da Infraero, há autorização para pousos e decolagens por instrumentos, mas os pilotos estão preferindo desviar os aviões. Quatro aviões que deveriam aterrissar seguiram para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona Norte, que opera normalmente. Sete aviões que deveriam ter decolado estão atrasados. A ponte aérea São Paulo-Rio opera com pequeno atraso.