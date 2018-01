Neblina interrompe pousos no aeroporto de Porto Alegre Uma forte neblina fechou o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para pousos por mais de duas horas na manhã desta quinta-feira, 12. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de pouso ficaram suspensas das 6h05 às 8h20, quando as aterrissagens foram retomadas com auxílio de instrumentos. Às 9h43, o aeroporto voltou a operar normalmente, tanto para pousos quanto para decolagens. Até as 10 horas, dos 31 voos previstos, 12 atrasaram mais de meia hora e 13 foram suspensos.