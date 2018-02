Neblina no aeroporto de Porto Alegre causa atraso em vôos Os passageiros voltaram a enfrentar atrasos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta quarta-feira. Desta vez a causa não foi o "apagão aéreo", mas uma forte neblina, que impediu pousos e decolagens das 3h47min às 9h36min. Seis vôos tiveram de ser cancelados. Até o meio-dia, 11 vôos haviam aterrissado e 12 haviam decolado com mais de uma hora de atraso. A chegada de um vôo da Gol, com origem em Congonhas, estava prevista para às 7h20min, mas só ocorreu às 11h34min. A saída de um vôo da TAM para Congonhas foi adiada das 7 horas para às 10h57min. Os passageiros ficaram retidos nas salas de espera e no saguão. Não houve tumultos.