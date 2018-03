Neblina prejudica visibilidade no Sistema Anchieta-Imigrantes A neblina prejudica a visibilidade dos motoristas que trafegam na tarde deste sábado no topo de serra da interligação das rodovias Anchieta-Imigrantes. Segundo a concessionária Ecovias, a visibilidade chega a 400 metros de visibilidade no ponto mais crítico. Ainda não há previsão para implantação da Operação Comboio para auxiliar os motoristas. Apesar da neblina, o tráfego flui normalmente no Sistema Anchieta-Imigrantes. Está em operação o esquema normal 5 por 5. Para seguir para o litoral paulista, o motorista utiliza as pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Já a subida da serra é feita pelas pistas norte das duas rodovias. Nas demais rodovias paulistas também são boas as condições de tráfego. As polícias rodoviárias Estadual e Federal não registraram acidentes graves nas últimas horas.