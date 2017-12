Neblina prejudica visibilidade no Sistema Anchieta-Imigrantes A neblina prejudica a visibilidade no Sistema Anchieta-Imigrantes na noite desta terça-feira, 13. Para auxiliar a viagem dos motoristas, a Ecovias, empresa que administra as rodovias, bloqueou os pedágios do quilômetro 32 da Rodovia dos Imigrantes e do quilômetro 31 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para a implantação da Operação Comboio. De acordo com a Ecovias, até as 18h30, pelo menos dois grupos já haviam partido da Rodovia dos Imigrantes com a ajuda de veículos da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária até um local onde a visibilidade fosse superior a 100 metros. Um outro grupo partiu da Rodovia Anchieta. O trecho de planalto da Rodovia Anchieta, que estava bloqueado na altura do quilômetro 13, por conta do transbordamento do Ribeirão dos Couros, na divisa de São Paulo com São Caetano do Sul, no ABC paulista, foi liberado por volta das 17h30 e o tráfego fluía normalmente. Estado de atenção A chuva diminui e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) suspendeu o estado de atenção em São Paulo, às 17h35 desta terça-feira, 13. Por volta das 18 horas, a chuva era forte apenas em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O CGE havia colocado as zonas leste, sudeste e sul em estado de atenção nesta tarde, por conta do risco de alagamentos. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não registraram nenhuma ocorrência referente ao temporal desta terça.