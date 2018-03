Neblina provoca congestionamento na Anchieta-Imigrantes O motorista que trafegava pelo Sistema Anchieta-Imigrantes por volta das 16h30 desta terça-feira, 9, enfrentava congestionamento no topo de serra, por conta da neblina, que dificultava a visibilidade. As alças de acesso dos quilômetros 39 e 40 da Rodovia Anchieta e do quilômetro 42 da Imigrantes (interligação) estavam bloqueadas pelo mesmo motivo. No restante do sistema, o tráfego era normal. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o sistema, na última hora 2.699 veículos subiram a serra em direção à capital paulista, enquanto 2.505 veículos desceram rumo ao litoral. O sistema operava no esquema 5x5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes e a subida, pelas pistas norte das duas estradas. A Ecovias informou que os call boxes localizados entre os quilômetros 55 e 65 estavam inoperantes devido a furto de cabos. Nas outras estradas que servem São Paulo, o trânsito fluía normalmente.