Neblina provoca engavetamento e mortes no Paraná

A forte neblina no interior do Paraná provocou pelo menos dois graves acidentes nesta manhã de sábado,30. O maior deles ocorreu às 9 horas, na BR-376, no município de Ponta Grossa (120 quilômetros de Curitiba) e envolveu oito veículos, sendo cinco carros, dois caminhões e uma motocicleta. O piloto da moto, Antoninho da Silva, morreu no local. Em entrevista à RPC, o auxiliar Adir Druger acredita que a neblina foi a causadora do acidente. "Havia pouca visibilidade na hora do acidente", disse. No quilômetro 223 da rodovia BR-373, no trevo da cidade de Imbituva (181 quilômetros de Curitiba), duas carretas, uma Scania carregada de fertilizantes e outra da marca Volkswagen, com laminados de madeira bateram de frente e o motorista da Scania, Osório Gomes Padilha, morreu preso às ferragens.