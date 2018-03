Negada liminar para Heloísa Helena participar de debates O ministro Carlos Alberto Menezes Direito, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou a liminar à senadora Heloísa Helena (AL), candidata à Presidência da República pelo PSOL, que buscava assegurar sua participação nos debates eleitorais, segundo o site do TSE. Na ação, a senadora contesta a resolução do TSE que assegura a participação de candidatos de partidos que elegeram deputados em 2002. O PSOL foi criado em 2005, e portanto sua participação nos debates televisivos e nas rádios dependerá de convite das emissoras.