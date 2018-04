Negociação foi parar no banheiro do gabinete de Maia Um local inusitado - de 1,5 metro por 2,6 metros - serviu de cenário para os momentos mais decisivos na negociação que possibilitou a aprovação da Comissão da Verdade na noite de anteontem. Com o aumento da tensão entre governo e oposição pondo em risco a tentativa de acordo, os principais interlocutores foram parar no banheiro do presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS).