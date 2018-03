Negociações com adolescentes rebelados são suspensas

Foram suspensas as negociações entre a Polícia Militar e os 30 adolescentes rebelados da Unidade de Internação Socioeducativa (Unis) localizada no bairro de São João Batista, em Cariacica (ES), na Grande Vitória. Os internos reivindicam visitas íntimas e exigem a liberação de alimentos trazidos por familiares dentro dos chamados "malotes". Um dos agentes educativos levou uma pancada na cabeça logo no início do motim. Depois de liberado, foi medicado e passa bem.

O motim teve início às 15 horas desta terça-feira, 17, no momento em que integrantes da banda de congo "Amores da Lua", todos idosos, participavam de uma confraternização do Dia Nacional da Consciência Negra. Entre agentes educativos, professores, pedagogos e músicos da banda, o total de reféns chegou a 31. Água e luz foram cortados da unidade, mas, com a liberação gradual dos reféns, o religamento foi feito. Alguns colchões foram incendiados pelos adolescentes no início do motim. Às 2h15 desta quarta-feira, eram 15 os reféns, entre eles agentes, professores e integrantes da banda.

"Os policiais não chegaram a entrar na unidade, mas acompanham de perto. Caso os rebelados aceitem liberar mais pessoas retomaremos as conversas; caso contrário as negociações serão retomadas ao amanhecer. Os internos estão recolhidos e a situação agora é calma", afirmou o tenente Edson Rodrigues Pires, do Grupo Especial Prisional (GEP) da Polícia Militar. A Unidade de Internação Socioeducativa (Unis) atende adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 12 a 18 anos e, em casos expressos em Lei, até 21 anos.