Nenê coloca estúdio de TV ao vivo no Sambódromo Um estúdio de televisão montado num carro alegórico, com transmissão direta do sambódromo, é apenas um dos trunfos da escola de samba Nenê de Vila Matilde para atrair o público. A escola entra na avenida na madrugada do dia 17, disposta a reverter o mau resultado do ano passado, no qual amargou o 11º lugar depois de dois carros alegóricos terem apresentado defeitos. Com o enredo A Águia radiante com o pioneiro das comunicações - João Jorge Saad - 70 anos de conquistas e realizações, a agremiação aposta ainda na bateria para levantar a arquibancada. Formada por 3.700 componentes divididos em 25 alas, a escola tem como tema o pioneiro optou por mostrar a trajetória de João Jorge Saad (1919-1999), fundador do grupo Bandeirantes de rádio e TV. A escola vai mostrar aspectos da imigração síria e contar como surgiu a Rádio Bandeirantes, a partir da Sociedade de Radiodifusão, fundada em 1937. A rádio pertencia ao empresário e político Ademar de Barros, que foi governador de São Paulo e era sogro de Saad, que assumiu a direção da Bandeirantes em 1948. As atividades se expandiram e Saad estendeu também suas atividades pelo mundo da televisão. ?Acertamos no tema, que mexe com a vida de todo mundo?, aposta o presidente da escola, Alberto Alberto, o Betinho. O carnavalesco André Machado trabalhou dia e noite para deixar tudo impecável. Segundo ele, o carro abre-alas contará a vida de Saad, desde o tempo em que ele trabalhava com o pai, no ramo de tecidos, na Rua 25 de Março. Enquanto as primeiras alas contam a história da rádio, as seguintes já trazem os programas de televisão mais populares da emissora, incluindo os atuais. Apresentadores como Luiz Datena estão entre os convidados da escola. A bateria da Nenê, representada pela Águia Azul e Branco, promete esquentar o sambódromo, segundo Claudemir Romano, mestre da bateria. Serão 300 ritmistas entre homens e mulheres. Segundo ele, a bateria sempre ?assustou? a concorrência quando tocava na avenida. Neste ano, a intenção é surpreender ainda mais. ?Para participar da bateria é preciso disciplina e muita vontade de aprender.? Há dois anos na escola, Camila da Silva é a nova rainha da bateria. Ao seu lado, como princesa, estará Ana Paula dos Santos, que já foi musa e rainha de escolas de samba em Santos. A madrinha é Simone Sampaio, que vai sambar ao lado da apresentadora e atriz Adriana Lessa, musa da escola.