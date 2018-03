Nenhum candidato se inscreve no site de transparência

Até as 19h30 de ontem, nenhum candidato a cargo eletivo havia se inscrito no portal da Ficha Limpa (www.fichalimpa.org.br ou www.fichalimpaja.org.br), que pretende ser um cadastro positivo de candidatos ficha-limpa. Organizado pela Articulação Brasileira de Combate à Corrupção e à Impunidade (Abracci), o site foi lançado em São Paulo e Brasília para reunir os políticos que se comprometem a, uma vez inscritos no portal, permitir a total transparência de suas campanhas, inclusive com nomes de doadores e valores de doação. Não há uma expectativa do número de inscritos porque a iniciativa é nova, mas os organizadores esperam que os candidatos à Presidência da República sejam os primeiros a se cadastrar.