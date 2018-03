''''Nessa área não conheço nada'''' O futuro presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, de 66 anos, admitiu ontem que desconhece o setor aéreo, pois nunca trabalhou em qualquer empresa dessa área. No entanto, ele acredita que isso não será um impeditivo à sua atuação porque, por ser engenheiro civil, tem "flexibilidade" e, por ter experiência como gestor público em vários cargos no Executivo, tem "facilidade" para assumir a função. Ex-deputado e filiado ao PSB, partido da base de apoio do governo Lula, Gaudenzi é baiano e presidia a Agência Espacial Brasileira (AEB) desde julho de 2004. Ele conversou ontem com a reportagem do Estado por telefone e se disse pronto a aceitar a Infraero como "uma missão". O que o senhor conhece do setor aéreo? Nessa área não conheço nada, porque nunca trabalhei em empresas desse setor. No entanto, não considero isso um impeditivo porque tenho minha formação em engenharia civil, o que dá muita flexibilidade a qualquer pessoa para conhecer as áreas de infra-estrutura. Além disso, tenho experiência como gestor público, o que dá facilidade para isso. Quando assumi a AEB, também conhecia pouco da área (espacial) e ter tido uma equipe técnica muito competente me ajudou a rapidamente conhecer os detalhes. Está tudo certo para o senhor assumir a Infraero amanhã (hoje)? Estou ainda aguardando um novo contato do ministro da Defesa, Nelson Jobim, que está no Amazonas (durante o fim de semana). Na quarta-feira passada, ele me convidou para uma conversa e me perguntou se eu aceitaria o cargo se fosse convidado. E eu respondi que encararia como uma missão, pois sou um servidor público. Amanhã (hoje) estarei em Brasília pela manhã, à disposição para qualquer novo contato do ministro. Que avaliação o senhor faz da crise aérea e do papel da Infraero? Para falar sobre a empresa eu teria de primeiro analisar bem os dados sobre ela, conhecê-la antes, para não ser leviano. Que mudanças o senhor faria na diretoria da estatal? A minha primeira conversa com o ministro Nelson Jobim foi muito geral e não entramos em detalhes. Se confirmado, terei antes de sentar com o ministro e ver o que ele está pensando em fazer. Qual a experiência do senhor no Executivo e no Legislativo? Eu assumi a Agência Espacial Brasileira (AEB) no início de julho de 2004, durante a gestão do ministro Eduardo Campos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Já fui secretário-geral do Ministério da Previdência e Assistência Social (durante o governo de Fernando Henrique Cardoso) e secretário da Fazenda da Bahia. Também já tive mandato de deputado. Quem é: Sérgio Gaudenzi É engenheiro civil e ocupava desde julho de 2004 o cargo de presidente da Agência Espacial Brasileira (AEB) Nos anos 60, militou na extinta Ação Popular (AP) ao lado do ministro da Defesa, Nelson Jobim, e do governador José Serra. Foi deputado federal pelo PSB