Nesta semana Caixa divulga datas para saque do FGTS de vítimas das chuvas

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal estima que cerca de 170 mil trabalhadores, vítimas das chuvas, devem sacar o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Segundo a Caixa, nos próximos dias será divulgado as datas e locais de início do atendimento dos trabalhadores que têm direito ao saque do FGTS.

Nesta segunda-feira, 17, o governo publicou no Diário Oficial da União o decreto de luto oficial, que autoriza o saque FGTS. O valor máximo que poderá ser recebido é de R$ 5.400.

Para fazer o saque do FGTS, o trabalhador precisa apresentar identidade, carteira de habilitação ou passaporte, comprovante de residência ou declaração da prefeitura e carteira de trabalho.