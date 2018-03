NETfone mudo Solicito por gentileza uma orientação e até mesmo uma intervenção no fato que me parece enlouquecedor e sem solução: ter um telefone com a operadora NET que funcione. O prédio para o qual me mudei tinha um contrato coletivo com a NET. E, para ser prático, aderi ao plano e resolvi instalar também internet, telefone e TV. Logo depois, o prédio individualizou os contratos. A internet e a TV funcionam quase normalmente, recebendo visita de técnicos uma ou duas vezes por semana. Já o telefone continua mudo, mudo não, pois há uma mensagem irritante gravada dizendo que meu telefone está bloqueado e que devo ligar para a informação, mas aí começa o calvário, para quem? Depois de umas 15 ligações, a NET informou que eu deveria falar com a Embratel, mas não consegui nada. Depois de mais umas tantas ligações, fui informado de que o problema era da NET. Liguei para a Ouvidoria da NET e cada funcionário falava uma coisa. Passados uns 10 dias eles descobriram que poderia ser erro no número do meu CPF. Corrigiram-no, mas não adiantou. Em 8 de abril repetiram que o problema era com o CPF e pediram mais alguns dias. Estou com esse problema desde que o serviço foi instalado, em 9 de março, e o último protocolo aberto foi no dia 9 de abril. David Rego Jr. São Paulo A NET informou ter entrado em contato com o leitor em 23 de abril e, segundo a empresa, o cliente confirmou que o problema foi resolvido. A empresa se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. As cartas devem ser enviadas para spreclama.estado@grupoestado.com.br, pelo fax 3856-2940 ou para Av. Engenheiro Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900, com nome, endereço, RG e telefone, e podem ser resumidas. Cartas sem esses dados serão desconsideradas. Respostas não publicadas são enviadas diretamente aos leitores.