Netinho já dava como certa eleição ao lado de Marta

Netinho de Paula (PC do B) estava confiante quando votou no início da tarde em Campo Limpo, na zona sul da capital. Embora tenha dito que era preciso esperar a apuração, em determinados momentos o candidato chegou a falar como se tivesse vencido as eleições e minimizou o crescimento de seu rival tucano nas últimas pesquisas.

"Não vi chegada nenhuma. Tenho acompanhado as pesquisas e, pelo que eu acompanho, estou numa posição muito estável", disse o candidato que chegou para votar com Aloizio Mercadante (PT). Um grande tumulto se formou no prédio, com fãs em busca de fotos e tentando abraçá-lo.

Netinho chegou a sugerir que poderia não completar o mandato para se candidatar a outro cargo. "Quero tentar cumprir o meu mandato. Sair, deixar de cumprir meu mandato, quem vai optar por isso não sou eu; é a sociedade. Se a sociedade achar que eu possa ser candidato a outra coisa nesse ínterim, assim eu farei", disse ainda pela manhã, quando acompanhou o voto de Mercadante.

Pouco antes, Netinho esteve com Lula em São Bernardo do Campo. O cantor e apresentador também disse que interromperia sua carreira artística para investir na vida pública.

Marta Suplicy (PT) também atacou os levantamentos que indicavam Aloysio Nunes (PSDB) em primeiro. "Algumas pesquisas deram a disputa como embolada, mas não acreditei. Acredito que Netinho e eu seremos os primeiros", disse após votar no Jardim Paulistano.

"Vai ser uma votação um pouquinho mais distante do que a pesquisa tem mostrado. Espero uma votação tranquila e acredito que nós dois vamos ser eleitos", completou a candidata do PT.