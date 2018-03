Uma semana após dizer que perdeu a eleição ao Senado em São Paulo por causa da exploração política do episódio no qual foi acusado de agredir a ex-mulher em 2005, o vereador e cantor Netinho de Paula (PCdoB) apresentou na Câmara Municipal um projeto que assegura 30% dos assentos nos 13 conselhos deliberativos da Prefeitura de São Paulo às mulheres. O texto deve ser votado até o fim do ano.