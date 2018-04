Neva no Sul do País pela primeira vez no ano

PORTO ALEGRE - Moradores de alguns municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina observaram a primeira queda de neve do ano no Brasil, neste domingo, 26.

A MetSul Meteorologia confirmou a ocorrência do fenômeno em São Francisco de Paula (RS), São José dos Ausentes (RS), São Joaquim (SC) e Urubici( SC). Nas duas cidades gaúchas, a precipitação foi rápida, de alguns segundos, enquanto nas catarinenses foi um pouco mais prolongada e repetiu-se mais de uma vez durante a tarde. Nos quatro casos, os pequenos flocos estavam misturados à garoa, chuva e neblina e não chegaram a se acumular no solo.

Desde sexta-feira, o Sul do País está enfrentando a maior onda de frio do ano. Neste domingo, mais uma massa de ar polar chegou à região. Como a serra gaúcha e catarinense ainda estava coberta por umidade, houve a condição necessária para a formação dos grãos de neve. Previsões de diferentes institutos de meteorologia indicam a perspectiva de outras precipitações até a madrugada desta segunda-feira, 27, quando a umidade deixa lugar para o céu limpo.

Assim como neste domingo, quando os termômetros marcam entre dois graus em Uruguaiana e 15,5 graus em Torres, conforme registros do 8º Distrito de Meteorologia, os próximos dias da semana serão muito frios no Rio Grande do Sul. O céu ficará claro e a perspectiva de neve desaparece. De segunda a quinta-feira haverá formação de geadas em diversas regiões do Estado. A temperatura varia de dois graus negativos na madrugada de segunda-feira a 20 graus na tarde de quinta-feira.

A MetSul adverte, no entanto, que a sensação térmica pode ser inferior a zero grau em quase todo o Rio Grande do Sul e chegar a até dez graus abaixo de zero nos Aparados da Serra, na segunda-feira, por causa do vento que a formação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico vai provocar.