Neve cai sobre cidades gaúchas; frente fria avança com força

PORTO ALEGRE - Depois de um fim de semana relativamente quente no Rio Grande do Sul, a frente fria chegou com força total no início desta segunda-feira, 17, e os primeiros flocos de neve foram registrados por volta das 10 horas na cidade serrana de Canela. As informações são da MetSul Meteorologia.

A meteorologista Estael Sias publicou um vídeo no Twitter. Veja:

Neve fraca agora ha pouco em Canela. Video de Mauro Silva. pic.twitter.com/YfFPepLRyH — Estael (@Estaelsias) 17 de julho de 2017

Na noite de domingo, 16, outros dois municípios gaúchos, Santana do Livramento e Pinheiro Machado, já haviam registrado pequenos flocos de neve.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), localizado na cidade de Campo Bom, no Vale dos Sinos, apontam que as temperaturas baixaram drasticamente dos 25,5°C para 7,5°C entre o domingo e esta segunda-feira.

A previsão é de que o frio se intensifique até a metade desta semana, com possibilidade de neve, ainda nesta tarde e noite nos municípios da Serra Gaúcha e da fronteira oeste.

Na primeira quinzena de junho, as cidades serranas de Caxias do Sul, Farroupilha, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula também foram contempladas com o fenômeno.