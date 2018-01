Nevoeiro fecha aeroporto de Curitiba para pousos durante cinco horas

CURITIBA - O Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba (PR), ficou fechado para pousos durante cinco horas devido ao forte nevoeiro na manhã desta sexta-feira, 16. Nenhum voo pousou no terminal entre as 4 e as 9 horas da manhã. As chegadas começaram a ser retomadas através de instrumentos, como vinham operando as decolagens desde a abertura.

Conforme a Infraero, somente três voos foram cancelados pelas companhias aéreas, mas os atrasos ainda não foram contabilizados.

Não houve registros de operações comprometidas em outros aeroportos do País nesta sexta-feira, 16.