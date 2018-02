Nevoeiro fecha Aeroporto Santos Dumont para pousos por uma hora

SÃO PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, fechou para pousos das 6h57 às 7h44 na manhã desta quarta-feira, 29, por causa do nevoeiro na região que prejudica a visibilidade.

No momento, o aeroporto opera com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens. Um voo foi alternado para o Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), das 37 partidas prevista até as 9 horas, 4 (10.8%) atrasaram e 4 (10.8%) foram cancelados.