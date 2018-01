Nevoeiro fecha aeroportos de Cumbica e Santos Dumont O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, amanheceu fechado para pousos por causa do nevoeiro que atinge esta manhã a capital e a Grande São Paulo. Em conseqüência, 12 vôos internacionais com destino a São Paulo tiveram que ser desviados para Viracopos, em Campinas, para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O Aeroporto Santos Dumont, no Rio, que também estava fechado para pousos por causa da neblina, foi reaberto por volta das 7h30. Em conseqüência, o movimento é intenso no Aeroporto de Congonhas, com os vôos da ponte aérea saindo praticamente lotados. As empresas aéreas garantem que, apesar do grande número de passageiros que estão no saguão de embarque, não houve atrasos e os vôos já estão saindo nos horários. Durante o fechamento do Santos Dumont, os vôos tiveram que ser desviados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim. O Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, que também amanheceu fechado para pousos e decolagens em função do nevoeiro, já está funcionando normalmente.