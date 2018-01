Nevoeiro fecha aeroportos do Rio de Janeiro A Infraero informou que o nevoeiro que atinge a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, na manhã de hoje tornou-se mais espesso e provocou o fechamento para pousos e decolagens dos aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim. Pelo menos quinze vôos já sofrem atraso. As barcas que ligam o Rio a Niterói e Paquetá funcionam com radares.