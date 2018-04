Nevoeiro fecha Cumbica e metade dos vôos atrasa O fechamento do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por cinco horas, ontem, provocou atrasos em 77 dos 146 aviões que lá pousaram até as 19 horas - segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O momento mais problemático foi às 14 horas, quando 57,1% dos vôos estavam atrasados por mais de 30 minutos. O aeroporto ficou fechado para pousos entre 3h33 e 8h11, quando a visibilidade esteve em níveis inferiores a 300 metros - segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), visibilidade inferior a 1 quilômetro caracteriza nevoeiro. Por causa das más condições, 31 vôos tiveram de ser desviados - 15 para o Galeão, no Rio, 13 para o Viracopos, em Campinas, 2 para Confins, em Minas, e 1 para o Aeroporto de Ribeirão Preto. Desses, 21 eram internacionais. Onze foram cancelados. A situação começou a se normalizar por volta das 16 horas, quando os vôos atrasados caíram para 10 e, depois, às 17 e 18 horas, para 8. Nenhuma decolagem foi prejudicada. Em Viracopos, 284 passageiros de um vôo da Iberia Linhas Aéreas, vindo de Madri, tiveram de ficar no avião por cinco horas, até serem liberados e levados de ônibus à capital. A empresa levou os passageiros até São Paulo, mas, para serem liberados, tiveram de passar pelo setor de imigração. A Infraero alega que a lentidão no atendimento ocorreu por haver número menor de funcionários durante a madrugada. Segundo o meteorologista Manoel Rangel, do Inmet, o nevoeiro resultou da chegada de uma camada de ar frio. "Esse tipo de nevoeiro é comum nesta época do ano e é causado pela diferença entre as temperaturas do solo e da camada de ar polar que está sobre a Região Sudeste." O fenômeno pode repetir-se hoje e amanhã, mas com menor intensidade. A partir de quinta, a probabilidade de que ocorram nevoeiros mais intensos é maior.