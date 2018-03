Newtão vocaliza desgosto do PMDB: 'Vou quebrar o pau' A insatisfação do PMDB com o xadrez ministerial armado pela presidente eleita Dilma Rousseff foi verbalizada ontem pelo ex-governador de Minas Newton Cardoso, eleito para seu terceiro mandato na Câmara. Na primeira reunião da bancada com os novos deputados, ele acusou Dilma de "ingratidão" e o PT de levar os melhores ministérios.