Niemeyer apresenta melhora, mas segue internado no Rio, afirma Hospital

São Paulo, 4 - O arquiteto de 104 anos, Oscar Niemeyer, teve melhora em seu quadro clínico de acordo com boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 4. Niemeyer foi internado na última quarta-feira, 4, apresentando sintomas de pneumonia e desidratação.

O arquiteto, Oscar Niemeyer segue internado na Unidade Intermediária do Hospital Samaritano na zona sul do Rio de Janeiro, segundo assessoria do local. Niemeyer passou por tratamento de hidratação na última quinta, 3, e continua sendo tratado com antibiótico venoso e soro, informou o hospital nesta sexta.

O médico Fernando Gjorup, que acompanha o tratamento do arquiteto, afirma que houve melhora no quadro clínico do paciente. Niemeyer está lúcido e respira sem ajuda de aparelhos. O próximo boletim médico, afirma a assessoria do hospital, será divulgado apenas na próxima segunda-feira, 7.