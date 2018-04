Nigeriano é preso ao tentar embarcar para Qatar com pirulitos de cocaína

SÃO PAULO - Um nigeriano foi preso na manhã desta quinta-feira, 15, quando tentava embarcar no aeroporto de Cumbica com destino a Doha, capital do Qatar, levando na mala cocaína escondida em pirulitos.

Ele foi flagrado quando policiais federais realizavam fiscalização de rotina. O passageiro foi conduzido ao aparelho de raio-x, para checar o conteúdo das bagagens. Ao passar pelo equipamento, foi constatada a existência de substância orgânica e após a abertura das malas, em uma sala reservada, foram encontrados vários doces. Depois, os agentes constataram a presença de cocaína no interior dos pirulitos.

O volume total encontrado nos 490 pirulitos, que estavam em sete sacos, incluindo embalagens mais substância, foi de pouco mais de 7 quilos. Ao todo, havia 4,9 quilos da droga nos doces. O nigeriano foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.